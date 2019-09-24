2019/09/24 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zcFt3ZAONg8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | #عبدالمهدي ليس بـ"دكتور" وهو مجرد موظف لدى الكتل السياسية .. الشيخ يفجرها) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | #عبدالمهدي ليس بـ"دكتور" وهو مجرد موظف لدى الكتل السياسية .. الشيخ يفجرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).