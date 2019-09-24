الحشد يعلن مقتل واصابة ثلاثة عناصر من قواته بصد هجوم لداعش في خانقين

2019/09/24 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صدت قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي، مساء الثلاثاء، تعرضا لتنظيم "داعش" على إحدى النقاط المرابطة غرب قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال الحشد في بيان إن قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من صد تعرض لتنظيم "داعش" على إحدى النقاط المرابطة في قرى بابا محمود غرب خانقين.

وأضاف البيان أن العملية اسفرت عن مقتل أحد عناصر اللواء واصابة اثنين آخرين.

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