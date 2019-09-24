القوة الجوية تنفي اعتقال قائدها

2019/09/24 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- نفت قيادة القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، اعتقال قائدها، فيما اكدت انه موجود في بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقته /SNG/، ان “الاخبار المتداولة في وسائل الاعلام حول اعتقال قائد القوة الجوية الفريق الطيار الركن انور حمد امين غير صحيحة”.واكدت ان “قائد القوة الجوية موجود في بغداد و يمارس عمله بشكل طبيعي، داعية وسائل ...

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