2019/09/24 | 23:38

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القبض على متهمة بالجرم المشهود ..



هذا ما كانت تفعله !

الثلاثاء

24

أيلول

2019 :

11:33 pm

25

اللواء سعد معن : مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العامله

ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على إحدى

المتهمات التي تقوم بتضليل المواطنين واخذ مبالغ مادية منهم بغية

تعقيب معاملاتهم داخل إحدى الوزارات، وقد تم إلقاء القبض عليها بالجرم

المشهود حيث ضبط بحوزتها أكثر من 50 مستمسك وهوية غير معلوم صحة

صدورها لغرض التعقيب،تم تسليم المتهمة الى الجهات المختصة وحسب الاختصاص

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