2019/09/24 | 23:38

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رئيس الجمهورية د برهم صالح يلتقي نظيره الامريكي دونالد ترامب

الثلاثاء

24

أيلول

2019 :

11:31 pm

21

رئيس الجمهورية د برهم صالح يلتقي نظيره الامريكي دونالد ترامب

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