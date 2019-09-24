بيلوسي تعلن فتح تحقيق مع ترامب يمهد لعزله.. وبايدن يؤيد

2019/09/24 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقالت وسائل إعلام أميركية إنّ رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي ستعلن الثلاثاء فتح تحقيق سيشكل المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت نانسي بيلوسي أنها ستدلي بتصريح في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.

ونقلت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز وشبكة “أن بي سي” عن مصادر مقرّبة من المسؤولة الديموقراطية أنها ستطلق هذا الإجراء استناداً إلى ما ورد في المحادثة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني.

في وقت سابق، أعلن فريق الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الثلاثاء أنّ المرشّح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية في 2020، سيدعو إلى عزل ترامب إذا لم يتعاون الأخير في التحقيقات الجارية في الكونغرس، ولا سيّما بشأن قضية أوكرانيا.

وقال فريق الحملة لوكالة فرانس برس إنّ بايدن “سيدعو ترامب إلى التعاون مع كل الطلبات القانونية العالقة والمتّصلة بالحصول على معلومات بشأن مسألة أوكرانيا والتحقيقات الأخرى، وإذا لم يرضخ ترامب فإن الكونغرس لن يجد بدّاً من إطلاق إجراءات عزل الرئيس”.

وأضاف أن بايدن سيقول في خطاب سيلقيه في مدينة ويلمينغتون، معقله في ولاية ديلاوير إنّ “التجاوزات الأخيرة التي ارتكبها ترامب تتخطى كل تجاوزاته السابقة”.

وكان ترامب نفى مجدّداً الثلاثاء بأن يكون قد حثّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فتح تحقيق حول نجل بايدن باستخدام مساعدة عسكرية مخصصة لأوكرانيا كوسيلة ضغط.

وهذا التهديد المفترض هو في قلب نقاش حول إمكانية بدء إجراءات إقالة إذ تشتبه المعارضة الديموقراطية في أن يكون ترامب قد استغلّ موقعه ليدفع بمسؤول أجنبي إلى التحرّك لمصلحته الشخصية.

وأقرّ ترامب علناً بأنه ذكر بايدن ونجله هانتر الذي عمل مع مجموعة أوكرانية لانتاج الغاز اعتبارا من 2014، في اتصال هاتفي مع زيلينسكي صيف 2019.

وهذا الصيف أبلغ عنصر في الاستخبارات الأميركية المسؤول عنه بهذه المحادثة الهاتفية.

وكان ترامب اعتبر الثلاثاء اتهامه بالضغط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بحق نجل بايدن أمراً “سخيفاً”.

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