2019/09/24 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة القوة الجوية اليوم الثلاثاء، الاخبار المتداولة في بعض وسائل الاعلام بشأن اعتقال قائدها الفريق الطيار الركن انور حمه امين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة القوة الجوية تنفي اعتقال قائدها الفريق الطيار الركن انور حمه امين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة القوة الجوية تنفي اعتقال قائدها الفريق الطيار الركن انور حمه امين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).