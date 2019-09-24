الرئيس صالح لترامب: العراق حقق انتصارات عظيمة على الاٍرهاب

2019/09/24 | 23:58

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اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح خلال لقائه نظيره الاميركي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، ان "لعراق حقق انتصارات

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