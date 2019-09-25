صالح يلتقي ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وهذا ما دار بيتهما

2019/09/25 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادألتقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، الرئيس الامريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يتبع ..

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