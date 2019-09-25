العراق يبحث مع روسيا بناء مفاعل نووي له

2019/09/25 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا المدمجة قصي السهيل مع وفد روسي بشأن عرضٍ لبناء مفاعل نووي في العراق بالتعاون مع الحكومة الروسية.

وذكر بيان للوزارة ان "اللقاء الذي جرى الثلاثاء في جامعة بغداد إطلع فيه الوزير على العروض المقدمة من {شركة روس أتوم} الروسية الحكومية بغية بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية والطبية، حيث اطلع الوزير على جانب من التفاصيل المقدمة من الوفد الروسي".من جانبه ابدى الوفد الروسي الزائر استعداد موسكو ورغبتها في التعاون مع الوزارات العراقية المعنية بهذا المشروع بغية الحصول على توافق حيال المشروع.هذا وسيجتمع وفدان فنيان من البلدين قبل نهاية العام الجاري بغية التباحث بشأن تفاصيل العرض المقدم من قبل {شركة روس أتوم}، ومدى موائمته مع المتطلبات والحاجات العراقية.هذا وضم الوفد الزائر كلا من ماكسيم ليتفينوف الوزير الروسي المفوض، وايليا لولوف الملحق التجاري في السفارة الروسية ببغداد، وارتيوم ستريجوف الملحق في السفارة.انتهى

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