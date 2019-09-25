بعد اخراجهم من مخيم الهول، وصول ناجيتين ايزيديتين إلى شنگال

2019/09/25 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ أحمد خلف أعلن اليوم الثلاثاء 24.09.2019 عن وصول ناجيتين ايزيديتين إلى قضاء شنگال الواقع غرب محافظة نينوى شمال العراق وتم تسليمهن إلى ذويهن في القضاء.شقيق احدى الناجيتين قال في حديث ل”ايزيدي 24″ ان الناجيتين هما نورا شيخ اسماعيل البالغة من العمر 20 سنة وفائزة كمال سليمان ذات ال19 عاماً، تم اختطافهن …

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