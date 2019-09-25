يوفنتوس يقلب الطاولة على بريشيا ويعتلي الصدارة مؤقتاً

2019/09/25 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

قلب فريق يوفنتوس تأخره الى فوز صعب ومهم على حساب نظيره فريق بريشيا، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ماريو ريجامونتي، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل فريق بريشيا هدف التقدم عن طريق ألفريدو دوناروما، في الدقيقة 4 بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بكرة الى دوناروما الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وفي الدقيقة 40 سجل فريق يوفنتوس هدف التعادل عن طريق جون شانسيلور، بالخطأ في مرماه، بعد عرضية من ديبالا نفذها من ركنية ثم حولها جون في مرماه بالخطأ بعد دربكة داخل المنطقة.

ثم سجل فريق يوفنتوس هدف الفوز عن طريق ميراليم بيانيتش، في الدقيقة 63 بعدما سدد ديبالا كرة من ضربة حرة ارتطمت في الجدار ثم تابعها بيانيتش بتسديدة في الشباك.

وبهذا الانتصار يرفع يوفنتوس رصيده الى 13 نقطة في الصدارة مؤقتاً وبفارق نقطة عن الإنتر الذي لديه لقاء في هذه الجولة، بينما تجمد رصيد بريشيا عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتاً.

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