برشلونة يجتاز فياريال بصعوبة

2019/09/25 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

إستعاد فريق برشلونة توازنه بتحقيقه فوز مهم على حساب ضيفه فريق فياريال في مباراة الجولة السادسة من الدوري الأسباني لكرة القدم، بنتيجة 2-1.

وتمكن برشلونة من إفتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة، بعد كرة رفعها ميسي من ركلة ركنية، وقابلها أنطوان غريزمان على القائم القريب برأسية في المرمى.

وجاء الهدف الثاني للفريق الكاتلوني بتسديدة من لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو إستقرت في شباك حارس فياريال سيريجو أسينخو عند الدقيقة 15.

وبطريقة مشابهة قلص فياريال الفارق بهدف سجله النجم المخضرم سانتي كازولا بتسديدة غاية في الروعة، عجز تير شتيغن على التصدي لها، في الدقيقة 43.





وبهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده إلى 10 نقاط ويتقدم إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فياريال عند 8 نقاط، وأصبح الثامن في الترتيب.

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