نيمار مع نادي جديد بعيداً عن برشلونة وسان جيرمان!

2019/09/25 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت قناة "فوكس بورتس" أن نجم باريس سان جيرمان نيمار لم يعد مهتما بالعودة إلى برشلونة، مشيرة إلى أن وجهته المقبلة الدوري الإنجليزي

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