طريقة جديدة لعرض القصص من تطبيق

2019/09/25 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أوجد تطبيق فايبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين عرض القصص على شكل رسائل نصية عبر هواتفهم، في مزج للطرق الشائعة بمشاركة القصة.

وتوفر الميزة

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