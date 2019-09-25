الحشد الشعبي يصد تعرضاً لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء خانقين

2019/09/25 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدت قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي، مساء الثلاثاء، تعرضا لتنظيم "داعش" الإرهابي على إحدى النقاط المرابطة غرب قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

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