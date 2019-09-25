2019/09/25 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..عاجل/ شهيد و جرحى من الحشد الشعبي خلال صد هجوم لداعش في قرى بابا محمود غرب خانقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل/ شهيد و جرحى من الحشد الشعبي خلال صد هجوم لداعش في قرى بابا محمود غرب خانقين) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل/ شهيد و جرحى من الحشد الشعبي خلال صد هجوم لداعش في قرى بابا محمود غرب خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).