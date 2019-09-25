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عاجل/ شهيد و جرحى من الحشد الشعبي خلال صد هجوم لداعش في قرى بابا محمود غرب خانقين


عاجل/ شهيد و جرحى من الحشد الشعبي خلال صد هجوم لداعش في قرى بابا محمود غرب خانقين
2019/09/25 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميديا نيوز/..

عاجل/ شهيد و جرحى من الحشد الشعبي خلال صد هجوم لداعش في قرى بابا محمود غرب خانقين.

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