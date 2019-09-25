“سامسونغ” تطلق هاتفا جديدا من الفئة A الشهيرة

2019/09/25 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تستعد شركة “سامسونغ” لإطلاق نسخة معدلة من هواتف Galaxy A20 التي حققت شعبية واسعة في الكثير من بلدان العالم.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Galaxy

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