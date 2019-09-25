2019/09/25 | 00:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سامسونغ” تطلق هاتفا جديدا من الفئة A الشهيرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تستعد شركة “سامسونغ” لإطلاق نسخة معدلة من هواتف Galaxy A20 التي حققت شعبية واسعة في الكثير من بلدان العالم.
وتبعا للتسريبات فإن هاتف Galaxy
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سامسونغ” تطلق هاتفا جديدا من الفئة A الشهيرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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