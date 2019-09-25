الكشف عن 3 مدن لاستضافة نهائي أبطال أوروبا حتى 2023

2019/09/25 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وقع اختيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على سان بطرسبرغ وميونيخ ولندن لاستضافة نهائيات دوري أبطال أوروبا من عام 2021 إلى عام 2023.

ومن

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