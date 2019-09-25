2019/09/25 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر القضاء العراقي، الثلاثاء، امرا بالقبض على قائد القوة الجوية الفريق الركن انور حمه امين بتهم فساد.

وافاد مصدر امني، اليوم (24 ايلول 2019)، إن “وزير الدفاع نجاح الشمري أحال قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن انور حمه امين إلى القضاء العراقي بـ (تهم فساد)”.

واضاف المصدر، إن “القضاء اصدر مذكرة إلقاء قبض بحق امين، وجرى إعتقاله والتحقيق معه، ثم خرج بدفع كفالة، على ذمة (التحقيق)، بعد ضغوط من إحدى الاحزاب الكردية الكبيرة في الإقليم”، على حد تعبيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال قائد القوة الجوية بـ (تهم فساد) وحزب كردي كبير يتدخل) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال قائد القوة الجوية بـ (تهم فساد) وحزب كردي كبير يتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).