مبادرة أنصار الله دعم السلام والاستقرار والقضاء على الحروب والارهاب

2019/09/25 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبت بما لا يقبل أدنى شك ان المبادرة التي اطلقها الشعب اليمني الحر المتحضر بقيادة انصار الله من موقف المنتصر لانقاذ خصمه ال سعود المنهزم المنكسر لأنقاذ المنطقة من ويلات الحروب والارهاب التي اشعلت نيرانها لتحقيق رغبة اعداء العرب ال صهيون

كانت هذه البقر اي ال سعود تعتقد انها قادرة على احتلال البلدان العربية واخضاع شعوبها وفرض هيمنتها عليها وجعلها جميعا في خدمة اعدائها وجعلها بقر حلوب لآل صهيون وكلاب حراسة لحمايتهم كما هم عليه ال سعود الآن حيث جعلوا من انفسهم بقر حلوب تدر دولارات لهم وحسب الطلب وكلاب حراسة تفترس العرب والمسلمين بالنيابة عنهم مقابل حمايتهم اي حماية ال سعود

لكن الايام اثبتت ان ساسة البيتين ( البيت الابيض والكنيست الاسرائيلي) الهدف من هذا التقارب مع ال سعود ليس حبا بال سعود بل الهدف هو حلب هذه البقر حتى يجف ضرعها ومن ثم تقوم بذبحها وهذه الحقيقة يعرفها كل اهل العقل بل كثير ما يعلن عنها الرئيس الامريكي بقوة وتحدي بوجه الخرف سلمان والاحمق ابنه ولي العهد ويقول ( البقرة التي يجف ضرعها ماذا يفعل بها صاحبها) فيقوم صاحبها في ذبحها لهذا تقوم هذه البقر اي ال سعود بزيادة درها كي تثبت ان ضرعها لم يجف ولن يجف وهكذا تستمر العلاقة بين ال سعود البقر الحلوب وبين صاحب هذه البقر

حقا انها علاقة حقيرة خسيسة ذليلة لم نرى في التاريخ كحقارة وخسة العلاقة بين ال سعود وبين اسيادهم في البيت الابيض وفي الكنيست الاسرائيلي

علاقة جردت ال سعود من انسانيتهم من مقدساتهم من شرفهم من عقولهم وحولتهم الى بقر حلوب وكلاب حراسة مهمتهم منحهم المال بشكل مستمر وحسب الطلب وتفترس من يرفض ظلمهم وجورهم وخاصة من العرب والمسلمين لهذا اصبحت اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعيش في امن وامان ولا يكدر صفوها مكدر الدولة الوحيدة التي لم نسمع فيها دوي الانفجارات ولا حتى الخلافات لان هناك من يقدم لها المال وهناك من يحميها ويقاتل دونها وبالنيابة عنها وهم ال سعود وكلابها الوهابية القاعدة داعش ومئات المنظمات الارهابية التي مولتها ورضعتها وارسلتها لذبح الشعوب العربية والاسلامية وتدمير اوطانها

فجاءت مبادرة انصار الله التي أعلن ومن جانب واحد بوقف الهجمات على المنشآت العسكرية والاقتصادية داخل الجزيرة مقابل ان توقف مهلكة ال سعود عدوانها الوحشي على اليمن وشعبها فهل تستجيب عائلة ال سعود لهذه المبادرة الشجاعة

والحكيمة التي اعلنها انصار الله والتي جاءت لانقاذ ال سعود من هذه الحقارة والخسة التي تعيشها والغارقة بها حقا انها يد الخير التي مدت لانقاذ ال سعود فهل يمد ال سعود يدهم الى اليد الشجاعة الصادقة النزيهة الشريفة العفيفة كي تتمكن انصار الله من انقاذهم وانقاذ المنطقة من نار جهنم التي أ عدت للعرب والمسلمين من قبل اعدائهم بواسطة ال سعود لا اعتقد انهم يفعلوا ذلك لان عقولهم مسلوبة تماما انهم آلات مسيرة من قبل ساسة البيتين البيت الابيض والكنيست الاسرائيلي

لهذا اناشد اهل العقول من ابناء هذه العائلة اي عائلة ال سعود ان يضغطوا ينصحوا يرشدوا سلمان الخرف وابنه الاحمق ان يستيقظا من سباتهما ويعيا وضعهما والا فالكارثة ستعم كل ال سعود شريفهم ان كان فيهم شريف وحقيرهم وعاقلهم ان كان فيهم عاقل ومجنونهم ويومها لا ينفع الندم

وهكذا اثبت الشعب اليمني الحر بقيادة انصار الله انه قوة قاهرة قادرة على تحطيم قوى الظلام والشر وكسرها وخلق السلام والحب بدلها حيث تمكن اي الشعب اليمني الحر بقيادة انصار الله من هزيمة اكبر حلف ظلامي ضم القتلة والمجرمين واللصوص والذين عرضوا دينهم وانسانيتهم وشرفهم في المزاد واعلنوا نحن في خدمة من يدفع اكثر وهكذا جمعوا اكثر من اربعين دولة واربعين زعيم دولة وسياسي وجنرال عسكري وشكلوا حلفا شيطاني تحت اشراف الموساد الاسرائيلي واعلنوا الحرب على اليمن وكان هدفهم ذبح ابناء اليمن واسر واغتصاب نسائه وتدمير ارضه

فتصدى لهم الشعب اليمني الحر بقيادة انصار الله الذي لا يملك مال ولا سلاح لكنه يملك ارادة قوية والذي لم ولن تلين وتضعف مهما كانت التحديات والتضحيات وتمكن من وقف الهجمة الظلامية وحمت ارض اليمن عرض اليمن مقدسات اليمن ومنعت اعداء الحياة والانسان ال سعود وحلفها من تدنيس ارضها وعرضها ومقدساتها ومن ثم انتقلت الى الهجوم وبدأت بقصف المنشآت الامنية والعسكرية والاقتصادية ولم يبق امامها اي ال سعود الا الاستنجاد بأسيادها ساسة البيت الابيض وساسة الكنيست من اجل انقاذهم

لهذا تحرك الشعب اليمني بقيادة انصار الله مبادرته السلمية الانسانية لانقاذ ال سعود والجزيرة والمنطقة من الكارثة التي تحل في الجزيرة والمنطقة والضحية هم ابناء الجزيرة لان ال سعود واسيادهم يريدون لابناء الجزيرة حالة لا تختلف عن حالة سوريا والعراق وليبيا فهل ينتصر اهل العقل ويستجيبوا لمبادرة انصار الله وينقذوا المنطقة من الحروب والارهاب

مهدي المولى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبادرة أنصار الله دعم السلام والاستقرار والقضاء على الحروب والارهاب) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبادرة أنصار الله دعم السلام والاستقرار والقضاء على الحروب والارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).