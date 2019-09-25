أهم احداث اليوم من وكالة النبأ للأخبار

2019/09/25 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ النبأ للأخبارأبرز أخبار يوم الثلاثاء 24 أيلول 2019 من وكالة النبأ للاخبار.

تعرف على الاتفاقيات التي وقعها العراق مع الصين

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سياسيون يتوقعون قرب نهاية الحكومة

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نائب: الاقتصاد العراقي بات معقداً بسبب تغول حيتان الفساد في مؤسساته كافة

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محافظ بابل يعلق على قرار اقالته ويكشف سر المشكلة مع رئيس المجلس

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برلمانية تدعو الى تهيئة شخصية قوية لادارة الحكومة المقبلة

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الديون الخارجية للعراق..



كارثة تلاحق الموازنات القادمة

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سعر الفتاة 20 ألف دولار..



القضاء يصدق اعترافات شبكة متاجرة بالفتيات

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بعد ثبوت التهمة..



السجن سبع سنوات لمدير بلدية الحلة الأسبق

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الحكم بالحبس على اعضاء بأتحاد الكرة..



والاخير يعيش صدمة

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إحباط عملية تهريب 20 عجلة مثبتة بأسم غسالات جديدة

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الاعلام الحربي يوضح تفاصيل استهداف المنطقة الخضراء

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