صالح يؤكد لترامب ان العراق مسؤول عن حماية ارضه وسيادته والاخير يعد الانتصار على داعش انجاز كبير

2019/09/25 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة اين]اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، ان العراق هو المسؤول عن حماية اراضيه وسيادته، فيما اشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان القضاء على داعش انجاز كبير.

وقال صالح خلال لقاءه بترامب على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ان "لعراق حقق انتصارات عظيمة على الاٍرهاب ونحن بصدد اعادة الإعمار".واضاف ان "العراق هو المسؤول عن حماية اراضيه وسيادته".من جانبه، قال الرئيس الامريكي خلال اللقاء ان "القضاء على داعش انجاز كبير"، لافتا الى ان "علاقاتنا مع العراق طويلة وجيدة".واعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح التقى بالرئيس الامريكي دونالد ترامب على هامش أجتماعات الامم المتحدة.

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