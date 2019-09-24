حرام ام اجرام

2019/09/25 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولاء العاني

صمت الاخ طويلا فلم يعجبه ما دار بينه وبين اخوته .



وسأل نفسه انا لم أخذ شيئا من احد فلماذا ارتفعت اصواتهم الان وبدأوا يطالبون بحصصهم مما ترك الوالد وقد توفاه الله منذ اكثر من عشرين عاما ؟هل تغيرت النفوس وصارت المادة هي المحرك حتى للعلاقات بين الاهل؟ اسكنُ مع والدتي منذ ان تزوجتُ ولها واردها الشهري من تقاعد الوالد وبيتا صغيرا تسكنه عائلة مؤجرة .



ولدي عائلة كبيرة فأطفالي الاربعة يكبرون وتكبر معهم احتياجاتهم .



لدي عملي التجاري الصغير واخواتي لديهم حياتهم فأزواجهم مسؤولون عنهم ولم تعد احداهنَّ بحاجة الى النقود واولادهم كبروا وتخرج منهم البعض وتزوج الاخر فكيف نسوا اني اخاهم الوحيد والان بالذات .



نسوا ان مسؤوليتهم تكبر مع اولادهم ولم يتعلموا كيف يضعوا موازين الحق على انفسهم ...

مثل هذا غيره عشرات بل مئات .وحكومتنا العتيدة تتعامل معنا على اننا شعب مرفه ولا يعرف معنى التقشف ومخطئ وارهابي وعليه يجب معاقبته تحت طائلة المادة اربعة شعب العراق ...

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