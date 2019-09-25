مظفر النواب - تشييع جنازة فذائي

2019/09/25 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظفر_النواب لا تُوقِدوا الليلةَ في حواصِلِ الأزِقَةِ الرّطبةِغيرَ الدمعِ والسلاحوأخرِجوا أطفالَكُم قَلائداً حَزينةًتُطوِّقُ الدمَ الفدائيَّ المُباحوللرضيعِ تُؤخَذُ التعاويذُمِن الثوبِ المُرَقطِ الشجاعيشرئبُ خنجراً قُراحعقاربُ الساعةِ تُعطي زَمناً آخرَغيرَ هذا الزمنِ الرديءِكلما تَقحَّمَت مفرزةٌ مِن الرماحوفَجّرَت فأنصَتَ الزمانُ كلُّهُواتسَعَت مساحةُ......

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