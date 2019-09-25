أحمد صبحى منصور - القاموس القرآن : الطيب / الطيبات

2019/09/25 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : مقارنة عامة بين الخبيث والطيب قال جل وعلا : ( قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّـهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿-;-المائدة: ١-;-٠-;-٠-;-﴾-;-ثانيا : الطيبات من الرزق الحلال الطيب للبشر .قال جل وعلا :1 ـ ( وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِ......

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