2019/09/25 | 01:20

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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي

التقى السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء

24-9-2019، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على هامش اجتماعات

الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأشار السيد الرئيس إلى أن العراق يسعى لبناء علاقات مثمرة ومتطورة مع

إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشكل عام، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق

والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، وبما يسهم في تحقيق

الاستقرار والسلام في المنطقة.وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل توثيق أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين

في المجالات كافة خدمةً للمصالح المشتركة.المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهوريةالثلاثاء 24-9-2019

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