"ميلوكس" الصينية تطور بصمة يد جديدة "فائقة الدقة"

2019/09/25 | 01:21

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تمكنت شركة صينية ناشئة من تطوير نظام تحديد "بصمة" أكثر دقة، يعتمد على السمات الدقيقة للأوردة داخل يد الإنسان، وذلك في الوقت الذي

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