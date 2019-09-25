لاب توب جديد من

2019/09/25 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تستعد شركة "غوغل" لإطلاق لاب توب جديد يحمل اسم "Pixelbook Go"، في حدث "Made by Google" المتوقع عقده الشهر المقبل في نيويورك.

وبحسب التسريبات

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