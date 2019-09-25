جعفر الصدر يحضر في اجتماع ترمب – برهم : للمرة الأولى احد أفراد عائلة الصدر مع رئيس أمريكي في نيويورك – صور

2019/09/25 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اظهرت صور نشرها الرئيس العراقي برهم صالح على منصته في موقع تويتر حضور جعفر الصدر السفير المعين اخيرا في وزارة الخارجبة العراقية وهو يحضر برفقته اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب .وقال برهم صالح في تدوينه “مع الرئيس دونالد ترمب؛ تعزيز علاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة، إشادة بالاستقرار المتحقق في العراق، […]

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