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شاهد بالفيديو.. مهندسان وطبيب يقدمان على هذا الفعل بعد أن يئسوا من الحصول على فرصة للتعين الحكومي


شاهد بالفيديو.. مهندسان وطبيب يقدمان على هذا الفعل بعد أن يئسوا من الحصول على فرصة للتعين الحكومي
2019/09/25 | 01:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: DTNAAhJWCdw

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