2019/09/25 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DTNAAhJWCdw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهندسان وطبيب يقدمان على هذا الفعل بعد أن يئسوا من الحصول على فرصة للتعين الحكومي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهندسان وطبيب يقدمان على هذا الفعل بعد أن يئسوا من الحصول على فرصة للتعين الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).