ارواح الابرياء فوق ارواح الارهابيين الوهابيين

2019/09/25 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد كاظم

الشرع و القانون يؤكدان ان من يحاول ان يقتل الاخرين بغير حق او يحاول ان يقتلهم بغير حق و يفشل يجب ان يقتل في الحال بدلا المحاكمات التي تدوم سنين يضيع من خلالها حق الضحية او حق الناجي من القتل.

من يلبس الحزام الناسف و يحمل المتفجرات و الرشاشات غرضه قتل الابرياء بالجملة و الشرع و القانون يجيزان قتله في الحال للحفاظ على ارواح المواطنين الابرياء.

في العراق الان من لبس الحزام الناسف و من حمل القنابل و الرشاشات يأكل و ينام قرير العين في السجون و يصرف عليه 30 دولارا يوميا لكي لا تنزعج منظمات حقوق الانسان الفاسدة.

في العراق الان حياة الارهابي القاتل اغلى من حياة الضحايا الابرياء (لان القضاء عادل و حقوق الانسان محفوظة) مع ان الارهابي القاتل لا حقوق له لانه قاتل.

اسباب كون المحافظة على حياة القاتل و رفاهه ما يلي:

اولا: للتحقيق معه من قبل السلطات الامنية الحصول على المعلومات:

هذه الحجة واهية لان الارهابي الوهابي نذر نفسه للخليج الوهابي بقيادة السعودية و يفضل الموت بدلا من اعطاء المعلومات ليدخل الجنة و ينعم بالبنات الحوريات.

ثانيا: تلكؤ القضاء في اصدار الحكم بسرعة ما ادى الى بقاء الارهابي يأكل ما يشتهي و ينام قرير العيين في غرف مكيفة بينما ضحاياه سكنوا القبور و اهلهم (تهدم منازلهم بحجة التجاوزات).

ثالثا: بعد صدور الحكم بإعدام الارهابي الوهابي يبقى ملف الحكم على الرف في رئاسة الجمهورية (لأسباب في نفس يعقوب).

رابعا: لان الضحايا من اهل الوسط و الجنوب و المحكوم بالإعدام من الخليج الوهابي سعودي او اماراتي او قطري.

ما ذكر يفضح اسباب بقاء المحكومين بالإعدام سنوات عديدة بانتظار (تهريبهم) ليعودوا الى ذويهم ثم يعودوا للبس الاحزمة الناسفة و حمل الرشاشات و القنابل لقتل ولد الخايبة.

قتل الارهابي المدجج بالسلاح في الحال له فائدتان:

الاولي: الخلاص منه و عدم تكرار جرائمه.

الثانية: يؤدي الى خوف (المجندين) و عزوفهم عن الانخراط في المنظمات الارهابية الخليجية الوهابية للحفاظ على اروحهم بدلا من انتظار الوعود بتهريبهم من سجونهم.

ملاحظة: قادة المنظمات الارهابية الوهابية على راسها داعش يقتلون اسراهم او من (يخونهم) في الحال للاستفادة من الفائدتين المذكورتين.

ملاحظة مهمة: الشرطي الامريكي اذا شكّ بشخص انه يحمل السلاح يقتله

في الحال اذا تحرّك او وضع يده في جيبه.

ختاما: في الشرع و القانون و المنطق حقوق الضحايا فوق حقوق القتلة و يجب قتلهم في الحال بدلا من انتظار تهريبهم.

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