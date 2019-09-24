2019/09/25 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدت قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي، مساء الثلاثاء، تعرضا لتنظيم "داعش" الإرهابي على إحدى النقاط المرابطة غرب قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال موفدنا، إن قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من صد تعرض لتنظيم "داعش" الإرهابي على إحدى النقاط المرابطة في قرى بابا محمود غرب خانقين.وأضاف، أن العملية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي تصد تعرضا لـ"داعش" غرب خانقين) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي تصد تعرضا لـ"داعش" غرب خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).