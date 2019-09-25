إيران: نرفض أي تعديل على الاتفاق النووي

2019/09/25 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ‎ أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن طهران ترفض أي تعديل على الاتفاق النووي الذي جرى التوصل اليه مع القوى الدولية عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو العام الماضي.

وقال ظريف في حديث لشبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية، عند سؤاله عما إذا كان سيوافق على إدخال تغييرات على الاتفاقية النووية "لا توجد تغييرات، ولا أتفق مع أي تغييرات".وفي سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين النوويين عباس عراقجي، أن إيران لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة.وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام أجنبية عن الرئيس الايراني حسن روحاني قوله "إنّه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران".



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