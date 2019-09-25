رئيس الوزراء الباكستاني: ترامب وبن سلمان طلبا مني وساطة مع إيران

2019/09/25 | 01:52

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أفاد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بأنه يلعب دور الوسيط لحلحلة التصعيد مع إيران بطلب من الرئيس الأمريكي، دونالد

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