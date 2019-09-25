بينهم عرب.. تعرف على أغنى أمراء وملوك العالم؟!

2019/09/25 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نشرت مجلة "بيزنيس إنسايدر" قائمة بأغنى عشر شخصيات من ملوك وأمراء في العالم.

وجاء الترتيب كالتالي:

1- ملك تايلاند ماها فاجيرونجكورن، بثروة شخصية بلغت 30

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