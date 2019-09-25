2019/09/25 | 01:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في نيويورك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رئاسي: رئيس الجمهورية اكد خلال لقائه ترامب أهمية تهدئة الأوضاع الإقليمية وتفادي التصعيد في المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان رئاسي: رئيس الجمهورية اكد خلال لقائه ترامب أهمية تهدئة الأوضاع الإقليمية وتفادي التصعيد في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).