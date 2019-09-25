2019/09/25 | 02:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - خلافات كردية على وقع ذكرى الاستفتاء 2019/9/24) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: WLR1Q-EasKw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - خلافات كردية على وقع ذكرى الاستفتاء 2019/9/24) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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