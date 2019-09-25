عقارات الدولة.. قرارات وتجاوزات

2019/09/25 | 02:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فراس زوين

بتاريخ 1 أيلول 2019 اصدر رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، امرا ديوانيا بتشكيل لجنة تزيل التجاوزات على عقارات الدولة برئاسة سكرتير رئيس الوزراء

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