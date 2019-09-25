في اليوم العالمي للسلام.. حتى حواراتنا بلا سلام

2019/09/25 | 02:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.ميثاق بيات الضيفي

لسنا متأكدين من أن أحدًا سوف يتغلب على الآخر..



وأن تلك النوايا ستسود على الشر أو على الألم..



إن الحياة ميدان معارك..

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