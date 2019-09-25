أتندلع حرب واسعة في الشرق الأوسط؟

2019/09/25 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل المنطقة العربية على وشك الوقوع في حرب واسعة تنخرط فيها إيران مع العديد من الأطراف؟ أم أن هذه الحرب قد اندلعت بالفعل، وبتنا نرى

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