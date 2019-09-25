ليكو: جوارديولا أو سيميوني.. المهم الفوز!

2019/09/25 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني للعين، أن فريقه استعد بصورة طبيعية لمواجهة الوصل، وبطموحات الظهور بمستوى أفضل، مع التركيز على الناحية الإيجابية، من حيث القدرة على تسجيل 3 أهداف، لكن من ناحية أخرى هناك عمل يجب القيام به دفاعياً، بعد تلقي هدفين، وظهور ثغرات يجب علاجها، وبالمجمل العام فإن «الزعيم» أظهر امتلاكه الجودة اللازمة في الدوري لتخطي منافسه القوي فنياً.

وأوضح أن من يحب كرة القدم بالطبع يريد مباراة بين فريقين هجوميين، لكن عموماً، يجب أن تحاول دائماً أن تحقق الفوز في نهاية المطاف، بغض النظر عن الأسلوب الذي تتخذه، من خلال الكرة الهجومية مثل جوارديولا، أو الدفاعية مثل دييجو سيميوني، هناك 10 طرق للفوز، والأهم اللعب بأفضل إمكانياتك، وإسعاد الجماهير، ودائماً أن تكون مستعداً لمختلف السيناريوهات في المباراة.

وأشار، إلى أنه قام بدراسة «الأصفر»، ولا يريد استباق الأحداث، وقال: أعجبني أداء الوصل أمام النصر في المباراة الماضية، ولديه 3 إلى 4 لاعبين مهاريين، ويجب أن نركز على أنفسنا، ونكون جاهزين لتجاوز لحظات مهمة في المباراة، من خلال استغلال الفرص المتاحة، وعدم منح المنافس الفرص لتهديد مرماك، وتسجيل الأهداف، وهذا يتطلب عملاً جماعياً، واللاعبون النجوم يصنعون الفارق دائماً في هذا النوع من المباريات.

وأوضح ليكو، أن كايو كانيدو أبرز اللاعبين الغائبين عن المباراة، وهو من قادة الفريق، وصاحب أداء مهم، ويتمنى عودته في أسرع وقت ممكن، فيما يواصل محمد جمال برنامجه العلاجي للعودة بصورة أقوى، وتحقيق الإضافة حينما يعود.

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