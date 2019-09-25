محافظ واسط يعلن قرارات مهمة في الإستثمار ويكشف عن مؤتمر دولي

2019/09/25 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، عن تفعيل هيأة الاستثمار في المحافظة.

وقال المياحي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه “عقدنا اجتماعاً موسعاً ضم جميع ملاك هيئة استثمار واسط والدوائر المعنية، حيث تم مناقشة رؤية المحافظة في تفعيل الاستثمار الحقيقي ودعم المستثمرين الجادين في استثمار مشاريع تنموية في المحافظة”.

وأشار الى انه “تم التوجيه بتشكيل اللجنة العليا لتبسيط إجراءات منح الفرص الاستثمارية برئاسة المحافظة وعضوية الدوائر ذات العلاقة، وتشكيل اللجنة التحضرية الخاصة بتهيئة الأمور الفنية والإدارية لعقد المؤتمر الدولي للإستثمار برعاية رئيس الوزراء مطلع شهر كانون الاول المقبل”.

ولفت الى “تفعيل النافذة الواحدة بشكل حقيقي والإسراع بحسم إلغاء الفرص الاستثمارية الممنوحة سابقا ولم يتم إنجازها لغاية الان أو من فيها مشاكل فنية وقانونية، ودعم هيئة الاستثمار بكافة الصلاحيات المطلوبة ومنع التدخل السلبي بعملها”.

وأشار المياحي الى “دعوة رجال الأعمال والمستثمرين من ابناء واسط للتقديم على الفرص المتاحة أو من لديه مشاريع استثمارية مقترحة وستقدم هيئة الاستثمار كافة التسهيلات بذلك”.

ودعا “كل من لديه مشروع استثماري ويجد معوقات أو ابتزاز بشكل مباشر أو غير مباشر مراجعة المحافظ بشكل مباشر لمعالجة ذلك”.انتهى

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