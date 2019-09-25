1.2 مليار درهم إيرادات الفنادق في أبوظبي

2019/09/25 | 03:52

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أبوظبي

ارتفعت قيمة إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى 1.21 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2019 مقارنة مع 1.165 مليار درهم في الربع الثاني من 2018 بنمو 3.7%، حسب بيانات مركز أبوظبي للإحصاء.



وارتفع عدد النزلاء إلى 1.95 مليون نزيل وبنمو 6.8% مقارنة مع الربع الثاني من 2018، كما زاد عدد ليالي الإقامة من 2.9 مليون ليلة إلى 3.041 مليون ليلة، وبلغت نسبة الإشغال 64.7%.

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