ضعف الانتماء الوطني

2019/09/25 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واثق الجلبي

استطاع السيد المخرج من إضعاف الانتماء الوطني لدى البعض بينما راح الآخرون يسب ويشتم العراق بصورة علنية وعلى الملأ بلا وجع ضمير والسبب معروف

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