الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع الصين لإنشاء محطة فضائية

2019/09/25 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

وقعت وزارة الاتصالات مذكرة تفاهم مع الصين لانشاء محطة اتصالات فضائية على وفق الانظمة الحديثة المعتمدة عالميا، الى جانب التعاون لتطوير مشاريع تكنولوجيا المعلومات بالشكل الذي يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية.

ونقل مصدر مسؤول بالوزارة لـ” الصباح “ عن وزير الاتصالات الدكتور نعيم الربيعي قوله: ان الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع مكتب الملاحة عبر الاقمار الصناعية الصينية من اجل انشاء محطة اتصالات فضائية مع ملحقاتها وبحسب المواصفات العالمية.

واكد ان الوزارة تسعى لمواكبة التطورات الحاصلة في دول العالم لاسيما في الصين من اجل اتمام مشروع القمر الصناعي، حيث تضمنت المذكرة هذا المشروع ايضا وبحسب المدارين المخصصين للعراق والمتطلبات الفنية للبلاد ليلبي حاجة الوزارات عموما والمؤسسات المرتبطة بها، اضافة الى متطلبات القطاع الخاص، حيث من الممكن من خلال المذكرة ادخال انظمة حديثة ترتقي بمستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد.

واشار الى ان مشروع القمر الصناعي له مردود اقتصادي للبلاد حال تنفيذه وادخاله للخدمة اضافة الى الجانب الامني والتسويقي لمختلف القطاعات والمجالات الحياتية، خاصة بعد ان تم تاسيس مركز شؤون الفضاء مؤخرا ليكون نواة لوكالة الفضاء العراقية التي تسعى لتنفيذها مستقبلا.

واكد اجراء تفاهم مع الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لانجاز المشاريع الاستثمارية للوزارة، لاسيما مشاريع الـ شبكة LTE الثابتة الخاصة بالمعلوماتية وتوسيع التغطية لمنظومة الربط الشبكي لمشروع الحوكمة الالكترونية ومشروع منظومة الـ FTTH الضوئية.

ولفت الى انه من المؤمل ان يثمر التعاون العراقي الصيني انشاء مركز مراقبة ادارة البنى التحتية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع انشاء مركز بيانات خاص وعام لمجال تكنولوجيا المعلومات يدار من قبل وزارة الاتصالات لتقديم خدمات للوكالات الحكومية والقطاع الخاص، اضافة الى انشاء مركز تدريب مختص بمجال تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع شركة هواوي، منبها على ان هذه التفاهمات تؤكد ضمان الامن السيبراني للمحافظة على امن الدولة من الاختراقات والهجمات الرقمية، فضلا عن توسيع عمل البريد ليشمل جميع المحافظات.

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