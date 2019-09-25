محافظة بغداد تنفذ حملة خدمية واسعة بقضاء النهروان

2019/09/25 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

نفذت محافظة بغداد حملة خدمية واسعة في قضاء النهروان جنوب العاصمة بمشاركة 16 بلدية وأكثر من 100 آلية تخصصية ضمن اعمال حملة (خدمة بغداد شرف لنا).

وافاد محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري في تصريح خص به “الصباح” بأن المحافظة وضمن جهودها الواسعة التي تبذلها استكمالا لحملة (خدمة بغداد شرف لنا) نفذت العديد من الحملات الخدمية بمناطق اطراف بغداد التي تعاني الحرمان من الخدمات خلال المرحلة الماضية، مشيرا الى ان المحافظة على ضوء ذلك وبالتنسيق مع مجلس المحافظة اطلقت حملة خدمية واسعة بقضاء النهروان بمشاركة واستنفار جهد 16 دائرة بلدية تم توجيهها لمتابعة العمل ميدانيا مع الملاكات الفنية والهندسية والجهد الالي اضافة الى اشراك اكثر من 100 آلية تخصصية، مبينا ان الاعمال ستشمل قص وتسوية الطرق وفرشها بمادة الحصى الخابط (السبيس) وذلك لتلافي اي حالة تجمع للمياه الاسنة قد يواجهه القضاء مع قرب حلول موسم الامطار.

ولفت الى ان ذلك يعد حلا مؤقتاً لحين البدء بمشروع مجاري النهروان الستراتيجي الذي سبق الإعلان عنه، مؤكدا تكليف مديري 16 بلدية بمتابعة العمل ميدانياً والنزول الى الشارع برفقة الملاكات والجهد الالي، منوها بان اليات الحملة التخصصية والتي تزيد عن 100 تشمل مشاركة 55 الية تخصصية للقيام بأعمال مختلفة الى جانب مشاركة 16 آلية اخرى تابعة لمديرية مجاري محافظة بغداد للقيام باعمال تسليك وتنظيف شبكات الصرف الصحي ،فضلا عن مشاركة 35 الية تخصصية تابعة لمديرية ماء محافظة بغداد تشمل حوضيات وحفارات.

واكد ان المحافظة انهت صيانة مشروع توسعة ماء النهروان بطاقة 1000 متر مكعب اذ يدخل المشروع حالياً ضمن مرحلة الضخ التجريبي اضافة الى تنفيذ اعمال ربطات تقوية الضخ في المناطق التي تعاني من شح المياه.

واوضح ان حملة (خدمة بغداد شرف لنا) شملت مناطق لم تكن مخدومة من قبل ومحرومة من ابسط الخدمات منها مناطق 6 كويمة والبصام والغريباوي والتي لم تشمل بالسابق بأي خدمات جراء مشاكل ادارية بين المجالس البلدية، منوها بان المحافظة اجرت جولة ميدانية الى هذه المناطق وتم خلالها اتخاذ عدد من القرارات منها ربط هذه المناطق بناحية شعلة الصدرين وشمولها بمشاريع خدمية كتعديل الطرق واكسائها واجراء كشوفات فنية متخصصة لمعرفة احتياجاها، الى جانب توجيه الجهد الخدمي لكري المبازل للارتقاء بالواقع الزراعي للمناطق.

وفي السياق نفسه اوضح بان المحافظة بصدد اطلاق حملة خدمية في مناطق شرق السدة وهي الحميدية وسبع قصور والمعامل لتلبية احتياجاتها بالقطاعات المختلفة اذ تتضمن اكساء طرق شرق السدة بتكلفة ملياري دينار ونصب مجمعين ماء بطاقة 250 مترا مكعبا بالساعة والعمل على ادراج مدارس شرق القناة بالخطة

التطويرية لبغداد.

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