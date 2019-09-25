حكمت الحاج - نعي الكتاب: انتهى الكلام، بدأ فكر البصر

2019/09/25 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج (الكتاب يصنع الإنسان الكامل...فرانسيس بيكون) - مولد نظرية -في النصف الثاني من القرن العشرين، ظهرت نظرية جديدة أثارت جدلا كبيرا حتى ليعتبرها البعض "أخطر نظرية في الفكر الإنساني بعد النظرية النسبية لآينشتاين"، وإن كانت هذه المرة في مجال العلوم الإنسانية، تلكم هي نظرية "مارشال ماكلوهان"، وهو فيلسوف وباحث كندي مختص في "علوم الاتصال".وتكتسب هذه النظرية خطورتها من كونها تحاول أن تضع تفسيرا......

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