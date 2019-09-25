أمنية حامد - النوايا الحسنة و السلطة المطلقة: كارثية شواهد التغيير

2019/09/25 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أمنية_حامد برغم مبادرات التغيير المكثفة و المتلاحقة في بلداننا علي مدار السنوات القليلة الماضية، يبدو و كأننا ننتقل من تدهور لآخر، و بأن مواطننا يهوي في بئر ليس له آخر.يفسر البعض تدني الأوضاع- برغم جهود التغيير- بأنها مسألة وقت قبل جني الثمار، وعليه نجد مبادرات تنادي شرائح الشعب بالتحلي بالصبر.بينما يفسر فريق آخر المشهد الحالي بأن التغييرات المتبعة هي بطبيعتها انتقائية، ستفيد بعض الشرائح على حساب شرائح ......

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