المباغتة الكبرى

2019/09/25 | 04:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيق السامرائي

كل شيء ممكن التفكير في استنساخه وتكراره إلا عمليات المباغتة، فالقادر على تحقيقها قادر على تدبير غيرها في مكان وأسلوب وأدوات أخرى، وتتوقف درجة

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